Pistocchi: “Il 5 maggio l’anteprima di una tragedia che ha distrutto il calcio italiano”

Il 5 maggio, per il mondo nerazzurro, è diventato un giorno particolarmente controverso. Dal 2003 al 2009, infatti, ha rappresentato la raffigurazione di una tragedia sportiva, come commemorazione del famoso scudetto gettato alle ortiche nel 2002 in casa della Lazio in seguito alla rimonta biancoceleste, consegnando difatti il titolo alla Juventus. Ma dal 2010, con la vittoria proprio in Coppa Italia contro la Roma, il 5 maggio viene per fortuna celebrato come l’inizio della storica cavalcata verso il Triplete, poi completata dalla vittoria del campionato il 16 a Siena e della Champions League il 22 a Madrid.

Questa mattina, con un Tweet cha ha già fatto discutere parecchio sui social, il famoso giornalista Maurizio Pistocchi ha ricordato quel giorno in cui l’Inter perse lo scudetto, ‘celebrandolo’ piuttosto come l’inizio dell’era Moggi che diete vita allo scandalo Calciopoli i cui fatti sono oramai arcinoti. Queste le parole utilizzate dal cronista:“5 maggio 2002-2006. Anteprima di una tragedia morale che ha distrutto la credibilità del calcio italiano”.

