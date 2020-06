Pistocchi: “A Napoli la miglior Inter del 2020. Chi dice il contrario è un bugiardo”

Non è riuscita la rimonta sul Napoli all’Inter di Antonio Conte: a staccare il pass per la finale di Roma è stata la squadra partenopea. I nerazzurri hanno giocato una partita tosta, determinata, ma non riusciti a raggiungere la vittoria nonostante le tantissime occasioni da gol avute nei 90 minuti del San Paolo.

Non si sono risparmiate le critiche alla squadra dopo l’eliminazione, critiche a cui ha risposto il giornalista Mediaset Maurizio Pistocchi sul suo account Twitter: “A Napoli c’è stata la miglior Inter del 2020, per qualità di gioco e occasioni create, con troppi errori nelle finalizzazioni e un gol regalato. Il Napoli, vivo fisicamente,dopo l’1:1 ha lasciato gioco e pallone all’Inter: l’ha salvato Ospina. Chi dice il contrario è un bugiardo”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!