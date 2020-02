Pistocchi attacca Conte: “E’ bravo e ha una rosa notevole ma la sua idea di calcio ha dei limiti”

L’opinionista Maurizio Pistocchi, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio durante il programma Maracanà, attacca Antonio Conte all’indomani della sconfitta rimediata dai nerazzurri ieri sera all’Olimpico nel match scudetto giocato contro la Lazio.

Ecco le sue parole: “Chi mi ha deluso di più in questa ultima giornata di campionato? Antonio Conte, perché penso che il tempo di quelli che mettono avanti gli schemi ai giocatori è finito. Oggi il bravo allenatore deve adeguare le sue idee ai giocatori che ha. Conte è sicuramente bravo, con una rosa così competitiva non ha ancora pensato a cambiare disposizione. Per me è un limite dell’allenatore. La sua idea di calcio ha dei limiti, più mentali che di conoscenze. La squadra deve avere una propria identità, svilupparla attraverso idee. Altrimenti è un calcio mediocre”.

La gestione della rosa: “La potenzialità della squadra dell’Inter è notevole. Ha quattro centrali di spessore. Gli esterni sono affidabili, ma il problema sta nell’idea di calcio. Anche contro la Lazio, poche idee”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!