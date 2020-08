Pistocchi: “Inter, colpa dei dirigenti se Eriksen non si è adattato. Conte? Si vince con altri moduli”

Il gol di ieri è arrivato pochi minuti dopo il suo ingresso in campo, ma Christian Eriksen – giunto ad Appiano Gentile in corsa a metà anno in una stagione a dir poco atipica – rimane sempre tema di ferventi discussioni attorno al mondo Inter, anche quando regala la qualificazione ai quarti di Europa League alla sua squadra segnando il gol che chiude definitivamente la partita. A parlare del calciatore, oggi, tra gli altri, ai microfoni di Maracanà in onda su TMW Radio c’è anche Maurizio Pistocchi.

Il giornalista e opinionista sportivo ha così riassunto la situazione del centrocampista e dell’Inter: “Marotta sa le idee di Conte, gli hanno fatto un contratto triennale – dichiara Pistocchi – Lui fa quello che ha sempre fatto, le responsabilità sono dei dirigenti se Eriksen non si è adattato. Il discorso non è solo di disposizione in campo ma anche di idea di calcio. Le squadre di Conte sono molto atletiche, di corsa. Con questa idea l’Inter è molto migliorata, ma mi chiedo: questa idea ti può portare a essere vincente in Italia e nel mondo, come è nell’ambizioso progetto di Suning? Rimango perplesso sul modulo scelto da Conte, negli ultimi anni si vince con il 4-2-3-1 o il 4-3-3″.

