Pistocchi attacca Giacomelli: “Regolare il gol di Lukaku, manca il rosso a Donati. Ha fischiato un rigore mentre…”

Non è stata una partita semplice per l’arbitro Giacomelli quella diretta ieri in occasione di Lecce-Inter. Diversi episodi, infatti, sono stati contestati al direttore di gara, a partire dal gol annullato a Romelu Lukaku nel corso del primo tempo. Sotto la lente d’ingrandimento anche altri due eventi: prima il mancato rosso nei confronti di Donati per il brutto fallo commesso su Barella; poi il rigore fischiato sul tocco col braccio di Sensi e poi negato grazie alla revisione del Var.

Questo il tweet polemico e diretto all’arbitro di ieri, da parte del giornalista Maurizio Pistocchi: “Giacomelli-quello di Napoli/Atalanta, ne ha combinata un’altra delle sue: oltre ad aver annullato il gol di Lukaku (regolare) e al mancato rosso per Donati su Barella-ha concesso un rigore-che non c’era – mentre cadeva a terra. Cose mai viste”.

