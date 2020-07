Social – Pistocchi sull’Inter: “12 allenatori in 10 anni e non ha costruito niente”

Maurizio Pistocchi, giornalista sportivo, tramite il suo profilo Twitter ha commentato il progetto Inter degli ultimi 10 anni, un progetto che secondo lui non c’è perché i nerazzurri hanno cambiato 12 allenatori in 10 anni e moltissimi giocatori nelle sessioni di mercato. Queste le sue parole pubblicate sul suo profilo social: “Rafa Benitez, Leonardo, Gian Piero Gasperini, Claudio Ranieri, Stramaccioni, Mazzarri, Roberto Mancini, Frank De Boer, Stefano Vecchi, Stefano Pioli, Luciano Spalletti, Antonio Conte”.

“L’Inter ha cambiato 12 allenatori in 10 anni, non ha vinto niente e non ha costruito niente. L’errore più grande che una società può fare è non avere un progetto“.

