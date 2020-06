Social – Pistocchi attacca Maresca: “C’erano due rigori in Parma-Inter, uno su Bastoni”

Sono stati piuttosto negativi i giudizi formulati il giorno dopo Parma-Inter nei confronti dell’arbitro Maresca e del Var Guida. Il giornalista Maurizio Pistocchi, ad esempio, ha messo in evidenza su Twitter due episodi sfuggiti al direttore di gara verificatisi sia all’interno dell’area nerazzurra che in quella gialloblù, facendo riferimento diretto prima all’intervento di Barella su Kulusevski e successivamente a quello di Hernani su Bastoni.

Secondo Pistocchi entrambi i contatti avrebbero meritato il fischio di Maresca per il tiro dal dischetto. Insomma, oltre all’errore per violazione del protocollo in occasione del fuorigioco fischiato a Godin nel corso del primo tempo, la squadra arbitrale avrebbe commesso altri due svarioni. Questo il tweet del giornalista: “Rivedendo Parma-Inter, c’erano due rigori: Barella su Kulusevski, Hernani su Bastoni. Male Maresca, male il VAR Guida”.

