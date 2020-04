Pistocchi nell’anniversario del contatto Iuliano-Ronaldo: “Uno degli arbitraggi più scandalosi di sempre!”

Maurizio Pistocchi ha ampiamente dimostrato di non avere paura ad esprimere il proprio pensiero, anche quando va contro quello comune o quando cozza contro gli interessi che muovono il calcio. Oggi, nell’anniversario di uno degli episodi più controversi, e per certi aspetti anche scandalosi, del calcio italiano, ha voluto ricordare sul proprio account Twitter quello che successe al Delle Alpi quel giorno: “Il 26 aprile 1998 successe che in Juventus-Inter andasse in scena uno degli arbitraggi più scandalosi di sempre. A fine campionato, 5 arbitri furono messi sotto inchiesta per frequentazioni illecite. Gli arbitri erano Bazzoli, Ceccarini, Cesari, Collina e Treossi. Alla fine solo 3 furono sanzionati con la censura : Ceccarini, Cesari e Treossi“.

Pistocchi non dimentica e tutto il movimento calcistico del bel paese dovrebbe fare lo stesso. Non per alimentare o fomentare di nuovo inutili polemiche o annose questioni mai del tutto chiarite. Ma essenzialmente per evitare che gli interessi di un singolo possano di nuovo rovinare il divertimento e la passione di milioni di persone. Il calcio è di tutti e la sua integrità va preservata.