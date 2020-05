Pistocchi replica a Rizzoli: “Arbitri permalosi in campo? Dichiarazione da Ufficio Inchieste!”

Maurizio Pistocchi non perdona. Il noto giornalista, sempre molto attento e agguerrito sulle questioni arbitrali italiane, non ha perso l’occasione offertagli da Nicola Rizzoli per graffiare come suo solito.

L’ex fischietto internazionale infatti, ora designatore, si era lasciato andare qualche giorno fa a una dichiarazione piuttosto equivoca e, forse, rivedibile: “In tutti i campi esiste gente permalosa, anche in quello arbitrale. Esistono arbitri che, più vai a protestargli in faccia e più si chiudono. più fanno l’opposto. Portandoli anche a non andare a rivedere un’azione dubbia al VAR”.

Pistocchi, ovviamente, non si è lasciato sfuggire l’occasione per attaccare pesantemente il designatore tramite il proprio account Twitter: “Mentre Collina chiedeva più dialogo tra calciatori e arbitri, Rizzoli sostiene invece i fischietti siano tanto permalosi da non andare a vedere il VAR per ripicca. Affermazioni da pazzi o meglio da Ufficio Inchieste!”

