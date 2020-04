Pistocchi ricorda: “In Chievo-Inter l’arbitro De Santis ne fece di ogni. Calciopoli era evidente”

Il 21 aprile 2002, in quel di Verona, si giocò la gara Chievo-Inter. La gara terminò 2-2, ma al suo interno ci furono due episodi a dir poco clamorosi nei quali i nerazzurri vennero pesantemente sfavoriti dall’arbitro. Li spiega nel dettaglio il giornalista Maurizio Pistocchi, sul suo profilo Twitter: “Il 21 aprile 2002 successe che in Chievo-Inter, dopo aver annullato un gol a Ronaldo per fuorigioco inesistente, l’arbitro De Santis non fischiasse il calcio di rigore per questo abbraccio di D’Anna a Ronaldo. #Calciopoli, basta questo per capire cosa succedeva in quegli anni“.

Ecco qui di seguito il tweet.

