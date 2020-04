Pizarro: “Scudetto 2010? Quanti rimpianti. Spalletti ha fatto il suo dovere all’Inter. Quella volta che prese a capocciate il muro…”

David Pizzaro, ex centrocampista cileno di Roma e Inter, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport: “Il campionato di Serie A per me è finito. Che senso ha continuare mentre le persone soffrono? Lo scudetto dovrebbe essere cucito sui camici dei dottori che rischiano la vita per salvarci”.

L’arrivo all’Inter e l’addio per la Roma: “Spalletti andò via da Udine litigando con tutti, il patron mi disse che non mi avrebbe mai venduto a una squadra di Luciano. Così feci un anno all’Inter e poi chiesi di andare alla Roma”.

Il rapporto con Spalletti: “Ci siamo conosciuti su un lettino d’infermeria ad Udine. Io ero infortunato, lui entra per parlare ad un dottore che gli comunica che Alberto non ce la fa. Stavamo lottando per la salvezza. Luciano comincia a dare capocciate al muro. Sul serio, non tanto per dire. Questo è stato il primo impatto tra noi. Poi ci siamo voluti bene, litigando anche eh. Perché lui ha un caratteraccio ma anche io”.

L’addio di Spalletti all’Inter: “Un’operazione mediatica quella di Conte. Spalletti aveva pienamente fatto il suo dovere. Sta preparando il ritorno in un club di vertice. Non sarei sorpreso di rivederlo alla Roma. Io al suo fianco? Magari chi lo sa”.

Il grande rimpianto: “Lo scudetto del 2010. I pianeti non si allinearono in quel campionato. Avevamo costruito un miracolo con 12-13 giocatori”.

Il futuro: “Seguirò il corso da allenatore. Ero già pronto a cominicare a Coverciano ma il virus ci ha costretto a tornare a casa. Di sicure mi piacerebbe lavorare con i giovani perché qui in Cile non è stato preparato il ricambio generazionale: dietro a Sanchez e Vidal che hanno dato lustro al Paese, c’è poco”.

