Pizarro: “Scudetto? Non lo vincerà nessuno. Alla Roma fu dura quando Spalletti andò via”

Calciatore decisamente d’altri tempi, David Pizarro, transitato all’Inter per una sola stagione dopo l’exploit di Udine, è comunque rimasto impresso nella memoria di molti tifosi nerazzurri. In Italia, l’ex centrocampista cileno, viene associato soprattutto alla lunghissima permanenza alla Roma e agli ultimi fortunati anni alla Fiorentina, mentre in pochi ricorderanno la brevissima esperienza per sei mesi al Manchester City in prestito, dal gennaio 2012. Intervenuto come ospite in collegamento via internet questa mattina su Sky Sport 24, ecco l’ex calciatore ricordare alcuni momenti del passato:

VOLUTO DA SPALLETTI – “Il gruppo che si è formato. Con tutte le difficoltà economiche della famiglia Sensi, il nostro scudo era il nostro gioco. In quel periodo ci siamo molto divertiti, con massimo rispetto reciproco anche in momenti di difficoltà. Un momento duro fu quando andò via Spalletti, un momento duro che allo stesso tempo ci portò vicini allo scudetto con Ranieri, purtroppo i pianeti non si sono allineati”.

SCUDETTO – “Chi la spunterà? Secondo me non lo vincerà nessuno. Per il momento. Non assegnare in caso di mancata ripresa? Sentivo che era successo tanti anni fa, lo chiamavano lo scudetto vuoto”.

