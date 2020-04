Pizzi (ct del Cile) su Sanchez: “Scelta positiva lasciare il calcio inglese. L’esperienza all’Inter…”

La stagione di Alexis Sanchez non è partita nel migliore dei modi, con un ritardo di condizione che lo ha fatto scendere in campo soltanto agli inizi di ottobre. Poi – durante la sosta per le nazionali – l’infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori fino al 2020.

Ai microfoni di The Guardian il ct del Cile Juan Antonio Pizzi ha parlato di Sanchez e del suo passato nel calcio inglese: “Alexis era in un posto perfetto all’Arsenal ed improvvisamente ha cambiato città, allenatore, compagni di squadra e tifosi trasferendosi al Manchester United. A volte l’adattamento avviene rapidamente, a volte ci vuole più tempo. Nel caso di Alexis penso che ci sia voluto troppo tempo. Non sembrava in grado di connettersi ed emotivamente è successo qualcosa. Le conseguenze di quello stato d’animo sono state tradotte nelle sue prestazioni. Non so quale sarà il suo futuro, ma penso che questa esperienza in Italia, lontano dal calcio inglese, potrebbe essere positiva per lui. Lo spero davvero. Sono sicuro che se riuscirà a trovare la tranquillità e la sua forma, sarà molto importante per lo United ”.



