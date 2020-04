Pizzi spinge per Lautaro al Barcellona: “Sarebbe un acquisto perfetto, ha le qualità che servono”

Juan Antonio Pizzi è stato un grande attaccante, quindi non sorprende che abbia l’occhio lungo quando si parla di talenti nel buttarla in rete. Ecco perché le sue parole al miele su Lautaro Martinez, obiettivo dichiarato del Barcellona per la prossima finestra di mercato, non dovrebbero sorprendere. Dalle pagine di Mundo Deportivo, l’ex scarpa d’oro ha dichiarato: “Lautaro è un prototipo di attaccante moderno, molto simile ad Aguero. Incarna perfettamente le qualità che servono oggi, ha già dimostrato la propria abilità in Argentina e in Italia”.

Pizzi ha poi proseguito: “Credo sarebbe ideale per il gioco del Barcellona, si adatterebbe senza alcun tipo di problema. Ha mantenuto un livello altissimo anche in Italia, campionato che reputo tra i migliori al mondo. Se fai bene subito in Italia, puoi fare bene ovunque, in qualsiasi altro campionato. Ecco perché il suo acquisto sarebbe un grandissimo colpo per il Barca, l’attaccante del futuro”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!