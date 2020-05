Pjanic, Orsato e il mistero dell’audio mancante. Marelli: “Il Var non può intervenire in caso di secondo giallo”

L’intervista rilasciata da Pecoraro, procuratore federale FIGC, a Il Mattino, riguardante la gara tra Inter e Juventus dell’aprile 2018, in particolare dell’episodio che vide protagonisti Orsato, Pjanic e Rafinha. Come dichiarato da Pecoraro, delle conversazioni tra Orsato e il VAR ce ne sono di diverse, ma ne manca una in particolare, quella del momento in cui Pjanic commette il fallo da secondo giallo su Rafinha.

A spiegare la mancata presenza di quell’audio è Luca Marelli, ex arbitro, che ha illustrato in una lunga analisi perché quell’audio manca. Ecco le sue parole pubblicate sul suo blog: “Le reazioni sulle dichiarazioni di Pecoraro non si sono fatte attendere, reazioni scaturite dalla totale disinformazione sulla materia. Il protocollo VAR spiega quali sono i motivi per cui può intervenire: reti realizzate, decisioni assunte su calcio di rigore, cartellini rossi, ma non per secondi gialli, scambio di persona“.

“Nel protocollo, quindi, non è previsto l’utilizzo del VAR per i secondi cartellini gialli, come nel caso della vicenda Pjanic-Rafinha, ma discutere l’errore di Orsato sarebbe comico. Allo stesso modo montare polemiche sull’intervista è grottesco. Perché non esiste un audio con colloquio tra Orsato e il VAR sulla vicenda? Semplice, perché non è mai esistito. Il VAR non poteva intervenire trattandosi di secondo giallo e se fosse intervenuto si sarebbe commesso un errore colossale“.

“In sintesi, Orsato quella sera arbitrò malissimo, e quell’ammonizione resterà tra i suoi errori più gravi in carriera, ma di misterioso non c’è nulla. Basti pensare alle regole del protocollo che tutti conoscono e all’ovvietà di un dialogo che non poteva e non potrà esistere“.

