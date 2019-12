Plastino: “Pensavo che Icardi era più forte di Lukaku, sono stato smentito. Fonseca? Il nuovo Mourinho”

L’esame dei primi mesi sul confronto con i numeri degli scorsi anni di Mauro Icardi, Romelu Lukaku lo ha superato a pieni voti. Fin qui, per l’attaccante belga sono 14 centri in stagioni, di cui 12 in campionato e 2 in Champions League. Mica male se consideriamo che era arrivato innanzitutto per le capacità di aiutare la squadra a costruire gioco in mezzo a numerose critiche per la cifra sborsata dall’Inter la scorsa estate per averlo. Tra questi, il direttore di Radio Sportiva Michele Plastino, costretto a ricredersi dopo la prima parte di campionato.

La sua ammissione in radio: “Lukaku? Chi pensava che Icardi era più forte sono stati smentiti e io ero tra questi. La coppia Lukaku-Icardi sarebbe fantastica, l’ideale per un attacco devastante. Fonseca? Un grande allenatore, per me è il nuovo Mourinho e la Roma ha tutte le carte in regola per poter vincere l’Europa League”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!