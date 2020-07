Platini: “Conte? Vive attraverso le vittorie. Ma se arrivi secondo non sei il primo degli ultimi”

E’ piuttosto nota la fame di successo di Antonio Conte e non è assolutamente un caso se alla figlia ha dato il nome di Vittoria. Il tecnico leccese, come risaputo, vive male la sconfitta e vorrebbe trasmettere la sua mentalità da vincente vero a tutte le sue formazioni. E’ proprio questo il tasto che sta battendo in casa Inter da un anno a questa parte, con l’obiettivo di riuscire a ricreare un gruppo che incarni in campo il suo stesso carattere. Alla prima stagione in nerazzurro, pur non avendo ancora centrato alcun trofeo, è comunque riuscito a migliorare una squadra finalmente pronta al salto in avanti. Della sua mentalità ha parlato questa mattina l’ex centrocampista e dirigente sportivo Michel Platini sulle pagine del Corriere della Sera.

L’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, ha detto: “Il secondo è il primo degli ultimi”. Si trova d’accordo?

“Non mi stupisce detto da Conte, vive solo attraverso le vittorie: incarna quel che è lui. Ma non sei il primo degli ultimi, sei secondo e basta: capisco ciò che vuol dire, non so se è una cosa giusta”.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<