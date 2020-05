Playoff in caso di stop? La Serie A di fronte al bivio tra credibilità e fattibilità

Questa settimana, come si diceva anche delle scorse, sarà quella decisiva per scegliere sulla ripresa del campionato. La Figc, in mattinata, ha trasmesso al ministero dello sport il protocollo che pare essere definitivo sulle vie da seguire per la ripartenza. Nella giornata di ieri lo stesso ministro Spadafora ha ammesso come in questi giorni verrà deciso se la data prescelta sarà il 13 o il 20 giugno. L’idea che però continua ad aleggiare sulla ripresa della serie A, e su un suo eventuale ulteriore stop, è quella dei playoff e dei playout. Di cosa si tratterebbe? Nel caso in cui il campionato, una volta ripartito il 13 o una settimana dopo, dovesse fermarsi ancora una volta per dei casi di contagio, si sceglierebbe di concluderlo tramite playoff e playout.

Queste modalità per concludere il campionato servirebbero principalmente per quanto riguarda gli accordi dei diritti tv. Molti club sarebbero contrari, Inter in primis che potrebbe infatti essere esclusa dalla massima competizione europea. Dovrebbe infatti prima passare un turno, per sfidare o Lazio o Juventus, ed essere quindi certa della qualificazione europea. Le ipotesi sono principalmente due. La prima consisterebbe nel far partecipare ai playoff le prime 4 dell’attuale classifica: Juventus, Lazio, Inter e Atalanta. In questo scenario le squadre sarebbero certe di una qualificazione in Champions League. Perciò, visti così, i playoff servirebbero per una questione d’albo d’oro, ovvero per l’assegnazione dello scudetto.

Un’altra idea, che sembra essere la principale, sarebbe quella di introdurre a queste fasi finali anche la quinta e la sesta, ovvero Roma e Napoli. Ipotesi che prevedrebbe la Lazio e la Juventus già certe di una qualificazione in Champions League, perché di diritto in semifinale. A farne le spese potrebbero infatti essere proprio l’Inter e l’Atalanta, rispettivamente terza e quarta. Questa ipotesi è la meno considerata dai club, sopratutto gli ultimi due, che a questo punto non sarebbero certe di poter partecipare alla prossima edizione della competizione europea. Infine ci sarebbe l’ipotesi di estendere anche a settima e ottava la partecipazione ai playoff, ma sembra essere molto più utopistica come idea.

Certo è che concludere con tale sistema renderebbe poco credibile un campionato come la Serie A. Come riferito negli scorsi giorni dal Presidente del CONI, Giovanni Malagò, “Non si può pensare che o il campionato parte e finisce oppure non so cosa succede. O tutto o niente”. Riprendere il campionato per poi stopparlo ancora sarebbe simbolo di inefficacia organizzativa, nonché di poca credibilità. Ovviamente rimane ancora tutto in dubbio, tutto una continua ipotesi, aspettando una decisione che potrebbe arrivare in settimana, si spera definitiva. Certo è che nel caso in cui si fermasse di nuovo, per quale ragione ci sarebbe invece la possibilità di giocare i playoff?

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!