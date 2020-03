Playoff Serie A, le due ipotesi: Lazio o Napoli le possibili avversarie dell’Inter

Tutto fermo fino al 3 aprile. In Serie A non si scherza più: calendario bloccato e migliaia di interrogativi in merito alla parola fine del campionato che, fino ad ora, resta in attesa di un futuro. Tre le possibilità di conclusione: non assegnazione dello scudetto o assegnazione in base alla classifica al momento dell’interruzione oppure, come terza chance, l’istituzione di playoff e playout rispettivamente per lo scudetto e le retrocessioni in Serie B.

In particolare, come evidenziato da Calciomercato.com, le ipotesi relative ai playoff che andrebbero ad assegnare lo scudetto sarebbero infatti due. La prima parla di una Final Four tra le squadre che occuperanno anche i posti in Champions League del campionato. Semifinali a gara unica in casa della prima contro la quarta e della seconda contro la terza. La seconda invece è relativa allo schema utilizzato anche nel campionato Primavera. Prime due classificate direttamente in semifinale e quarti invece in programma per le squadre dal terzo al sesto posto. Di seguito, nel dettaglio, le situazioni relative alle due possibili ipotesi playoff.

IPOTESI 1 – FINAL FOUR

Semifinale 1: Juventus-Atalanta

Semifinale 2: Lazio-Inter

Finalissima: allo Juventus Stadium o, in caso di ko dei bianconeri, in casa della vincente tra Lazio e Inter

IPOTESI 2 – DALLA PRIMA ALLA SESTA

In semifinale: Juventus e Lazio

Quarti di finale: Inter-Napoli e Atalanta-Roma

