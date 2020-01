Plusvalenze in arrivo da Gabigol e Politano: sorridono le casse dell’Inter dopo le cessioni

Giornata di nuovi arrivi in casa nerazzurra ma anche di cessioni definitive. All’Inter è arrivato infatti Christian Eriksen, acquistato dal Tottenham per una cifra complessiva di 20 milioni di euro. Non solo spese però per la Beneamata che oggi ha ufficializzato anche gli addii di Gabigol e Politano, ceduti rispettivamente al Flamengo e al Napoli.

Il centravanti brasiliano lascia l’Inter per 16,5 milioni di euro mentre l’esterno azzurro indossa la maglia del Napoli trasferendosi in prestito oneroso biennale: 2 milioni per il passaggio immediato tra i partenopei ed obbligo di riscatto fissato a circa 19 milioni. Inserendo Politano a bilancio sin da subito, i nerazzurri potrebbero realizzare già una plusvalenza. L’impatto positivo, pari a 13 milioni, sarebbe così distribuito: 2 milioni di prestito oneroso per l’esterno, 2,5 milioni per entrambi i calciatori relativo al risparmio sull’ammortamento per la seconda parte di stagione e 1,5 milioni di stipendio lordo relativo alla seconda parte di campionato relativa a Politano. A queste cifre, vanno aggiunte le plusvalenze di 3,6 milioni per Gabigol e 1,1 milioni per l’ex Sassuolo rispetto al bilancio del 2019. 8,7 milioni invece la plusvalenza guadagnata dall’Inter nel caso in cui decidesse di attendere la conclusione del prestito ed il riscatto del Napoli per Politano, con 7,7 milioni relativi invece agli ammortamenti.

Due strade di plusvalenze per la società di Zhang, tra le più attive nella finestra invernale di mercato. Dopo l’acquisto di Eriksen anche due cessioni importanti nella giornata di oggi: Gabigol e Politano lasciano l’Inter generando un’importante plusvalenza per le casse interiste.



