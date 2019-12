Un 2019 da podio: l’Inter solo due volte aveva fatto meglio di così

Il 2019 dell’Inter si sta chiudendo nel migliore dei modi, con un primo posto in classifica, a 42 punti e alla pari con la Juventus. Il 2020 inizierà con una lotta agguerrita per accaparrarsi il titolo di campione d’inverno. Come riporta il Corriere dello Sport, da quando esiste la Serie A con la vittoria che vale 3 punti, a fine anno, l’Inter aveva fatto meglio solo in due occasioni.

I punti ottenuti dalla squadra di Antonio Conte sono un primato e hanno solo due precedenti: Mancini nel 200/07 e nel 2007/08 aveva fatto 48 punti in 18 giornate e 43 punti in 17 giornate. Lo stesso rendimento di adesso l’Inter l’ha avuto con Mourinho in panchina. Nei tre casi citati, l’Inter ha sempre ottenuto lo scudetto.

I nerazzurri, fino ad ora, hanno perso solo contro la Juventus e dopo non sono stati più battuti. Nei precedenti, solo nel 2006/07, 2008/09 e 2004/05, l’anno solare era stato chiuso senza ko. L’Inter chiude l’anno anche con la miglior difesa e solo 14 reti subite. Solo con Mourinho ha fatto meglio, ma aveva segnato meno gol.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!