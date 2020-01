Pogba, arriva la smentita: nessun contatto da parte dei nerazzurri

Secca smentita da parte dell’Inter in relazione ai rumors nei confronti di Paul Pogba. A riportarlo è il giornalista Ciro Venerato che, nel corso de La Domenica Sportiva, ha allontanato il francese ex Juventus dalla rosa a disposizione di Conte. Nulla di concreto per il centrocampista del Manchester United, con il club interista al lavoro nella stessa zona di campo per Vidal ed Eriksen, sempre più vicini allo sbarco a San Siro.

Il tutto nasce dalla notizia lanciata poche ore fa dal Daily Mirror. Il portale inglese ha infatti avvicinato Pogba all’Inter di Conte, con il giocatore che avrebbe addirittura già detto di sì al suo ex tecnico. Nel possibile affare con il Manchester United anche il nome di Lautaro Martinez, ricercatissimo dalle big d’Europa e dagli stessi Red Devils. Nessuna opzione dunque per il centrocampista della Nazionale francese, mai davvero vicino all’arrivo in nerazzurro.

