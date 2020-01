Poker di operazioni per la fascia interista: anche Lazaro via, ma solo in prestito secco

Sarà un vero e proprio tornado quello che vivrà l’Inter in corsia esterna. Come riportato infatti da TMW, i nerazzurri nei prossimi giorni completeranno diverse trattative con quattro esterni protagonisti tra arrivi e partenze. In casa interista arriveranno infatti sia Leonardo Spinazzola, in prestito dalla Roma, sia Ashley Young, atteso domani a Milano per le visite mediche. Non solo acquisti per la Beneamata, perché Marotta ed Ausilio lavoreranno molto anche in chiave cessioni.

Federico Dimarco resta un promesso sposo dell’Hellas Verona. L’accordo tra i club è stato raggiunto già da diversi giorni ma nelle ultime ore potrebbero risolversi anche gli ulteriori dettagli relativi all’affare. Pronto a salutare l’Inter anche Valentino Lazaro: il giocatore non ha ancora lasciato il segno in nerazzurro e verrà infatti ceduto in prestito. La mossa dei nerazzurri è quella di liberare il giocatore senza possibilità di riscatto da parte dell’acquirente, con il club pronto a riabbracciarlo già a giugno. Quattro affari in dirittura d’arrivo per la fascia di Antonio Conte: a salutare i nerazzurri sarà anche Lazaro, via in prestito per 6 mesi.

