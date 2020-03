Napoli, Politano: “La prima al San Paolo, che emozione! Ecco cos’avrei fatto se non avessi avuto il calcio”

Matteo Politano ha ricominciato da lì, dal San Paolo: capita l’antifona con Antonio Conte – il tecnico leccese, all’Inter, non riusciva a dargli lo spazio che Politano avrebbe voluto – alla prima occasione l’esterno se n’è andato a Napoli, e oggi – al sito ufficiale del club – ha parlato del suo approccio con la realtà partenopea, momentaneamente congelato causa Coronavirus: “La prima al San Paolo? E’ stata un’emozione forte, perché esordire al San Paolo è sempre emozionante – ha detto – Anche quando ci ho giocato da avversario mi sono emozionato. Il mio idolo da bambino è sempre stato Francesco Totti. Sono cresciuto a Roma, per me è sempre stato un grandissimo punto di riferimento”.

Politano, poi, ha risposto anche a domande di carattere più generale: “Il difensore più forte? Di difensori forti nella mia carriera ne ho incontrati, ma quello che mi ha impressionato di più penso sia stato Jordi Alba. Il napoletano? Un po’ l’ho imparato. Stando spesso con Insigne non posso non impararlo. Se non fossi diventato un calciatore? Sarei andato a lavorare con mio padre che fa il meccanico”, ha concluso.

