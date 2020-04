Politano: “Conte e Gattuso? Sono simili, ma una cosa in allenamento li rende diversi”

Era finito ai margini del progetto di Antonio Conte, Matteo Politano, sebbene l’enorme impegno da sempre profuso nel progetto nerazzurro. L’esterno ex Sassuolo, così – superato nelle gerarchie della rosa anche dal giovane Sebastiano Esposito – lo scorso gennaio ha scelto di accettare il nuovo progetto inaugurato dal Napoli a stagione in corso e trasferirsi alla corte di Gennaro Gattuso.

Proprio del del tecnico calabrese e del confronto con l’allenatore dell’Inter, ha parlato Politano nell’intervento su Sky Sport. Ecco il parere dell’esterno: “Conte e Gattuso? Non credo che ci siano molte differenze tra Conte e Gattuso. Entrambi ci l’anima a fare il loro lavoro, forse Conte tende ad andare più per lunghe in allenamento, mentre Gattuso vuole alta intensità in periodi più brevi”.

