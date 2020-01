Politano, Giuntoli a Milano per la fumata bianca con il Napoli: manca l’intesa con il giocatore

Napoli al lavoro per il colpo che porta il nome di Matteo Politano. Secondo quanto riportato da TMW, il direttore sportivo del club partenopeo si troverebbe in questo momento a Milano per accelerare la trattativa con l’Inter e per assicurare a Gennaro Gattuso un nuovo rinforzo per il club partenopeo. L’attaccante ex Sassuolo, in uscita dai nerazzurri, dopo l’affare sfumato con la Roma resta ad un passo dal matrimonio con gli azzurri, in attesa di limare gli ultimi dettagli.

Previsti incontri in giornata per il direttore sportivo del Napoli, pronto all’assalto per Matteo Politano: 2 milioni di prestito oneroso ed obbligo di riscatto fissato invece a 18. Nerazzurri pronti a lasciar partire il calciatore che, però, non è ancora riuscito a trovare la stretta di mano con i partenopei. Ore caldissime per il futuro dell’esterno dell’Inter, finito ai margini del progetto di Conte e pronto ad una nuova esperienza in Serie A.

