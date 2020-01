Politano, Giuntoli torna a Napoli: manca ancora l’accordo tra le parti

Cristiano Giuntoli torna a Napoli, in attesa di ridefinire gli accordi con l’Inter per Matteo Politano. TMW traccia il punto della situazione dell’affare che avvicina l’esterno ex Sassuolo agli azzurri, ancora distanti per la fumata bianca definitiva. Il tentativo di De Laurentiis racconta di un prestito da 18 mesi con obbligo di riscatto, per un’offerta complessiva vicina ai 20 milioni. L’Inter ne chiede 25 ma la base di partenza è ottima in vista di una conclusione a lieto fine.

Le difficoltà nascono dalla richiesta dei nerazzurri di inserire anche il cartellino di Fernando Llorente nella trattativa. La valutazione dettata dai partenopei di 5 milioni lascia con sé diversi dubbi da parte della Beneamata, con il Napoli che resta in attesa di trovare l’accordo per lo stipendio del calciatore: meno di 2 milioni a stagione da parte del club, 3 invece quelli richiesti dal calciatore. La Roma intanto resta in attesa, sfruttando la sua posizione da prima scelta dell’esterno, ed intanto nella giornata di ieri si è fatto avanti anche il Siviglia di Monchi. Destino da definire nella prossima settimana, con Politano che aspetta di conoscere la sua prossima meta prima di salutare i nerazzurri definitivamente.

