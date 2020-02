Politano riparte dal Napoli col sorriso: debutto e vittoria rocambolesca sulla Sampdoria

Esordio con il sorriso tra le fila del Napoli per Matteo Politano. L’ex esterno dei nerazzurri, passato ai partenopei solo pochi giorni fa dopo essere stato ad un passo dalla firma con la Roma, ha festeggiato con il successo il debutto nella sua nuova avventura in Serie A.

Entrato in campo al 79′, Politano ha giocato quasi 20′ con la maglia del Napoli visto anche il lungo recupero concesso nel match del Ferraris. Vittoria per 4-2 in favore dei partenopei di Gattuso in casa della Sampdoria, con Demme e Mertens i protagonisti del successo sul finale di partita dopo il momentaneo 2-2 firmato da Gabbiadini su calcio di rigore. Primo sorriso in azzurro per Matteo Politano: esordio col Napoli e vittoria su un campo difficile.

