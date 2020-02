Pordenone, l’ex Colucci e l’impresa sfiorata a San Siro: “Portammo l’Inter ai rigori: una festa indimenticabile”

Una storia romantica quella del suo Pordenone, partito dalla Serie C ed arrivato agli ottavi di Coppa Italia, a San Siro, contro l’Inter. Un’impresa sfiorata per Leonardo Colucci, tecnico dei ramarri nella prima metà della stagione 2018/2018. Intervistato sulle pagine de Il Sannio Quotidiano, l’ex allenatore dei friulani ha ricordato con enfasi ed emozione la notte del Meazza.

“Fu una grandissima partita e quando giochi quel tipo di gare ti deve andar bene tutto e devi sperare che la squadra avversaria prenda il match un po’ sottogamba. Portammo l’Inter sino ai rigori, arrivando anche ad oltranza, ma la soddisfazione che resta anche ad anni di distanza è l’aver visto cinquemila persone partire da Pordenone per San Siro, lì dove né la gente né i giocatori erano mai stati. L’attesa e la festa prima e dopo la partita poi sono tutti ricordi indelebili. La ciliegina sulla torta sarebbe stato il passaggio del turno, ma già l’essere riusciti a portare l’Inter ai rigori ad oltranza per noi è stata una soddisfazione immensa”. Il palo di Magnaghi nel primo tempo, le occasioni sprecate da Karamoh, i tentativi sfortunati di Icardi e Perisic ed il tiro di Sainz-Maza a centimetri dal palo infiammarono il match di San Siro. Cinquemila tifosi dei ramarri sugli spalti ed una grande festa per tutto il calcio italiano, ricordata con grande emozione da Leonardo Colucci, ex tecnico del Pordenone che arrivò ad un passo dal sogno.

