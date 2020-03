Porte chiuse, La Gazzetta dello Sport commenta: “Sembrano le prove di un concerto”

Non è stato il solito Juventus-Inter, quel derby d’Italia che tanto fa discutere e che infiamma i tifosi, perché tifosi ieri non ce n’erano. All’Allianz Stadium ieri si è giocato davanti a 500 persone tra staff, steward e giornalisti, in una situazione surreale se pensiamo al calcio a cui siamo abituati.

Eppure dobbiamo fare uno sforzo, un sacrificio, perché lo stanno ribadendo in molti: la salute viene prima di tutto. La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna come i particolari di una partita si siano sentiti molto più chiaramente, come si sia potuto raccogliere tutto quelle che i giocatori si dicono sul terreno di gioco: dal “Lascia!” di Szczesny al “Movimento! Movimento!” nerazzurro e le urla di Conte. Per il quotidiano lo spettacolo a cui abbiamo assistito ieri era un “set di un film di fantascienza”, delle “prove di un concerto”.

Il calcio forse si fermerà ma per un momento stringiamoci tutti e portare l’Italia fuori da questa situazione.



