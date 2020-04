Porto, il presidente Da Costa: “Provai ad ingaggiare Mourinho in prestito”

In un’intervista concessa al canale YouTube del Porto, il presidente dei Dragoes Pino Da Costa ha rivelato un retroscena importante su José Mourinho, ex tecnico dell’Inter vicino alla nuova avventura in Portogallo prima dell’esperienza con il Manchester United.

“Eravamo senza allenatore durante la stagione – spiega Pino Da Costa – e parlai con Mourinho, gli chiesi se fosse disponibile per venire al Porto fino a fine campionato, prima del suo passaggio ufficiale al Manchester United. Sembrava una cosa impossibile, ma lo Special One mi disse subito di sì. Quando eravamo in trattativa però, i Red Devils non ci diedero l’autorizzazione. Il motivo? Il rischio di incontro nelle competizioni europee”.

Il numero uno del Porto resta incredulo sull’accaduto, anche a distanza di anni: “Incredibile, Mou si era reso disponibile per allenare il Porto per metà stagione, in un vero momento di emergenza. Si tratta di qualcosa che non è stato pubblicizzato molto, ma tutto ciò dimostra quanto affetto abbia per la nostra società”. Questo il retroscena su José Mourinho raccontato da Pino Da Costa, presidente del Porto, ad un passo dall’ingaggiare lo Special One in prestito.

