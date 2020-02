Pradè: “Chiesa sta dando tutto, presto ci sarà un incontro. Offerte per Castrovilli? Non c’è bisogno di dirlo”

Intervenuto nel corso della mattinata sulle frequenze di Radio Lady, il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato delle polemiche scaturite in seguito alle decisioni arbitrale tanto criticate dalle esternazioni del presidente Rocco Commisso, nel post-partita della sconfitta con la Juventus. Il dirigente viola, infine, si è pure soffermato sul tema mercato, in particolare su due giocatori oggetto del desiderio proprio dei bianconeri, ma soprattutto dell’Inter: Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli. Le sue parole:

CHIESA – “Sarà un incontro sereno che avverrà al momento giusto. In questo momento non siamo preoccupati. Ci siamo incontrati già più volte e siamo stati chiari. Arriverà il momento in cui ci siederemo per parlare del futuro. Stiamo facendo vedere a tutti che vogliamo costruire qualcosa di importante. Ma per farlo servono tempo e pazienza. Kouamé e Amrabat sono operazioni molto significative in questo senso. Non pensavo neanche che l’operazione Amrabat saremmo riusciti a portarla a termine. Queste operazioni non le fa il direttore sportivo ma la proprietà e la società. Ringrazio Commisso e Barone che hanno fatto questa operazione. Federico sta dando tutto. Sta facendo vedere il suo attaccamento alla squadra. Non vogliamo mettere ulteriori pressioni a questo ragazzo. Siamo contentissimi di questo percorso che abbiamo intrapreso insieme. Stiamo continuando su questa strada“.

OFFERTE CASTROVILLI – “Non c’è neanche bisogno di dirlo. Abbiamo fatto un percorso chiaro con questi ragazzi. Spero che i giovani in prestito tornino alla Fiorentina com’è tornato Castrovilli dalla Cremonese“.

