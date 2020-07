Prandelli difende Conte: “Progetto nuovo, le difficoltà vanno messe in conto. Per l’allenatore…”

Le difficoltà incontrate dall’Inter durante le ultime giornate hanno aperto serie riflessioni sull’operato di Antonio Conte, che non è riuscito ad imprimere la svolta necessaria tale da permettere alla società nerazzurra di lottare nelle primissime posizioni della classifica. Nonostante la difesa di parte dei tifosi, che stamattina su Twitter si sono schierati a difesa dell’allenatore salentino (guarda qui), non sono mancate le critiche e le voci riguardanti una possibile sostituzione.

A prendere le difese di Conte è il tecnico Cesare Prandelli, che intervistato da Rai Sport ha affermato: “Questi momenti di difficoltà vanno messi in preventivo quando inizi un progetto nuovo. Interpretare i pensieri degli allenatori non è semplice, vanno tenuti in conto gli atteggiamenti delle società e delle scelte fatte per tenere i calciatori lontano dalle polemiche”.

