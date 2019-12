Premier League, Lukaku in top 5: è tra i bomber più prolifici degli ultimi dieci anni

Tempo di bilanci a fine 2019 non solo per l’anno che si chiuderà tra poche ore ma soprattutto per la seconda decade del terzo millennio. In Inghilterra, Sky Sports Premier League ha stilato la classifica dei bomber più prolifici delle ultime dieci stagioni. E mentre il podio appartiene ai grandi di Manchester, ad un passo dal terzo posto c’è spazio per una certezza dell’Inter di Conte: Romelu Lukaku.

Quarta piazza per il nove interista, protagonista in Premier League con le maglie di Chelsea, West Bromwich, Everton e soprattutto Manchester United. Il gigante belga, in nerazzurro dalla scorsa estate, è infatti il quarto miglior cannoniere d’Inghilterra degli ultimi dieci anni. Meglio di lui solo Wayne Rooney, terzo e con un gol in più di Lukaku, Harry Kane e Sergio Aguero, leader della classifica con 174 marcature. Un riconoscimento importante per l’attaccante interista, oggi al centro del progetto di Conte e vero e proprio trascinatore della Beneamata.

Nel dettaglio, il tweet pubblicato da Sky Sports Premier League con la classifica completa: