Manicone: “Inter? Mi aspettavo lottasse per lo scudetto. Eriksen sarebbe un grande colpo”

L’Inter ha fatto parte della premiazione durante la 19esima edizione del Premio Gianni Brera. Presente all’evento, il vice di Vladimir Petkovic nella Nazionale svizzera, Antonio Manicone, che ha parlato alla stampa presente. L’ex calciatore dell’Inter ha toccato diversi temi, parlando di Nazionale ma anche di Serie A e lotta scudetto.

Queste le sue parole da TuttoMercatoWeb.com: “Le cose vanno bene. Vorrei però ricordare per prima cosa Gianni Brera, il più grande giornalista sportivo italiano. Quando ho iniziato a giocare era ancora in auge, poi ho visto tanti giornalisti crescere con lui. Era un esempio”. Come prepariamo la sfida contro l’Italia? Dobbiamo andare avanti un passo alla volta. Ora pensiamo al Galles, così come l’Italia penserà prima alla Turchia.

Riguardo l’Inter e la sua stagione:”Non voglio essere presuntuoso ma mi aspettavo che lottasse per lo scudetto. I nerazzurri stanno costruendo molto bene, sono partiti dalle basi, mantenendo anche un buon settore giovanile. Sta cambiando qualcosa nell’organigramma della prima squadra ma credo che siano tutte cose giuste. All’Inter c’è un grande allenatore che fa del gruppo l’arma migliore, poi ci sono giocatori di qualità”.

Riguardo l’Europa League e Christian Eriksen:“L’Inter può vincere l’Europa League, non so se subito ma lo può fare. C’è bisogno di aumentare la quantità e la qualità della rosa, ci sono squadre che hanno due selezioni da undici calciatori da poter utilizzare. Eriksen può sicuramente alzare la qualità dell’Inter, ha qualità e intelligenza. Gioca bene lui e fa giocare bene chi gli sta vicini. Sarebbe un acquisto importante”.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!