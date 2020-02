Il presidente Conte: “Si valuta rinvio della prossima giornata di Serie A”

Dopo il rinvio di ben quattro partite nell’ultima giornata di Serie A a causa dell’emergenza coronavirus che ha attaccato bel tre regioni al nord – Lombardia, Veneto e Piemonte – l’imprevedibilità di trasmissione della malattia impedisce di poter fare delle previsioni circa le misure che verranno adottate in futuro. Anche per questo motivo, nell’intervento di ieri sera, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non è riuscito a dare certezza anche per quel che sarà lo svolgimento delle prossime giornate di campionato.

Queste le sue parole sul possibile rinvio: “Le nostre valutazioni sono in corso per un rinvio, le decisioni le assumiamo sulla base della valutazione dei tecnici e degli esperti. Vedremo e monitoreremo l’evoluzione del contagio del virus e valuteremo un rinvio di tutti i match per la prossima settimana. Se avremo un forte effetto contenimento ci rassicurerà, ma non credo che potremo allentare nel giro di qualche giorno”.

