Presidenti divisi sulla ripresa degli allenamenti: l’Inter rispetta il decreto, la Lazio…

La Serie A è divisa circa la possibilità di far tornare al lavoro i giocatori per la ripresa degli allenamenti. Tuttomercatoweb ha svolto una sintesi efficace ricapitolando le diverse posizioni dei presidenti del massimo campionato.

Claudio Lotito ed Aurelio De Laurentiis guidano il fronte di coloro che vorrebbero rivedere i propri calciatori in campo, soprattutto per una questione di tenuta atletica dei giocatori costretti a lunghe assenze dai terreni di gioco. Mentre il presidente biancoceleste pare irremovibile, Cagliari, Lecce e Udinese hanno fissato la data del proprio rientro, ma non dovrebbero fare barricate per difendere questa scelta.

L’Inter e la Juventus, invece, sono propense a rispettare le disposizioni dei medici, che consigliano uno stop agli allenamenti almeno sino al prossimo 3 aprile. In tutto questo lavorare in solitaria è comunque complesso, essendo precluso ogni lavoro tecnico.

