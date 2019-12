Pressing Atalanta su Dimarco: l’esterno piace anche a Verona e Parma

E’ uno dei nerazzurri più vicini all’addio in ottica gennaio nonostante il rientro alla base della scorsa estate. Sempre più caldo il mercato che circonda il nome di Federico Dimarco. L’esterno interista sta trovando poco spazio in stagione nell’undici di Conte e, in ottica futura, la Beneamata potrebbe scegliere di girarlo in prestito per far sì che possa accumulare minuti e soprattutto esperienza.

Come riportato da Calciomercato.com, nelle ultime ore è cresciuto in maniera esponenziale l’interesse dell’Atalanta. La Dea, una delle protagoniste del 2019 sempre più vicino alla sua chiusura, avrebbe infatti messo gli occhi sul classe 1997 per rinforzare la corsia mancina di Gasperini. I bergamaschi dovranno però fare i conti anche con il pressing di Verona e Parma, con i ducali pronti a riabbracciare l’esterno esploso lo scorso anno e protagonista anche a San Siro contro l’Inter. Si preannuncia un gennaio bollente per Dimarco, conteso da diverse squadre di Serie A pronte a strapparlo ai nerazzurri.

