GdS – La prima giornata di allenamento dell’Inter in 3 fasi: gruppi composti da 8 calciatori

E’ durata circa 5 ore (dalle 15 alle 20) la primissima sessione di allenamento dell’Inter dopo 58 giorni di assenza dal Centro Sportivo Suning. Ad Appiano Gentile il lavoro si è suddiviso in tre diverse fasi, una per ciascun gruppo composto da 8 calciatori. Vista l’assenza di Antonio Conte, che ad Appiano Gentile potrebbe tornare la prossima settimana, a guidare gli allenamenti in campo c’erano i due assistenti Paolo Vanoli e Cristian Stellini, con il preparatore e mago dei muscoli Antonio Pintus.

Come riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, si è lavorato in questo primo pomeriggio sui campi, con birilli, porticine, ostacoli, pali per fare lo slalom e palloni, tutti sterilizzati per evitare qualsiasi rischio di contagio. Il primo ad arrivare è stato Candreva, il fenomeno social degli ultimi due mesi. Seguito da capitan Handanovic, Young, Barella, nel primo gruppo completato da Eriksen e Brozovic.

Nel secondo gruppo c’erano invece Sensi, Bastoni, Biraghi, Moses, de Vrij, più altri compagni giovani come Esposito, Pirola e Filip Stankovic accompagnati ad Appiano Gentile dai propri genitori. A chiudere la giornata, infine, è toccato ai pezzi grossi ripresentarsi alla Pinetina per il proprio turno: da Lautaro e Lukaku ai sudamericani Godin e Sanchez.

