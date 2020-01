Primavera – Cagliari-Inter 1-1: Mulattieri risponde a Gagliano

Finisce 1-1 il match valido per la 15esima giornata del campionato Primavera tra Cagliari e Inter. Le due squadre si dividono la posta in palio in una gara che ha visto passare in vantaggio i sardi al 47esimo minuto grazie ad un gol di Luca Gagliano, mentre i nerazzurri hanno trovato il pareggio con Samuele Mulattieri al 72esimo.

I ragazzi di Madonna salgono ora al terzo posto in classifica a quota 27 punti, proprio dietro al Cagliari a quota 32, ma con una partita ancora da dover recuperare.

