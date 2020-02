Primavera – Fiorentina-Inter 1-2, i nerazzurri tornano alla vittoria

Torna alla vittoria la Primavera dell’Inter, che dopo aver pareggiato 2-2 in casa con il Pescara la scorsa settimana trionfa in trasferta contro la Fiorentina di Emiliano Bigica. Parte male la partita per gli uomini di Armando Madonna, in svantaggio già dopo 10 minuti per la rete di Koffi, che servito da Spalluzzi solo davanti a Pozzer non sbaglia. Nel secondo tempo arriva la reazione dell’Inter, che prima con Persyn al 66′ realizza la rete del pareggio con uno splendido tiro al volo, e un quarto d’ora completa la rimonta grazie al gol di Mulattieri, che insacca sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Ecco il tabellino di Fiorentina-Inter:

Fiorentina: Brancolini; Ponsi (55′ E.Pierozzi), Dutu, Chiti, Simonti; Fruk, Bianco (82′ Mignani), Beloko; N.Pierozzi (63′ Lovisa), Spalluto (63′ Kukovec), Koffi (46′ Milani).

Panchina: Chiorra, Frison, Marino, Agostinelli, Fiorini. All: Bigica.

Inter: Pozzer; Moretti, Ntube, Pirola; Persyn, Gianelli (30′ Gnonto), Squizzato (53′ Attys), Schirò, Vezzoni; Mulattieri, Fonseca.

Panchina: Tononi, Alcides Dias, Sottini, Dimarco, Burgio, Casadei, Boscolo Chio, Vergani. All: Madonna.

Arbitro: sig. De Santis di Lecce

Marcatori: 10′ Koffi (F), 66′ Persyn (I), 80′ Mulattieri (I)

