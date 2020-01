Primavera – Scivolone Inter, la Sampdoria passa per 2-1: a segno l’esordiente Casadei

Giornata buia per la formazione allenata da Armando Madonna, che nel recupero dell’ottava giornata contro la Sampdoria presso il Centro Sportivo Garrone esce sconfitta per 2-1. Sebbene il buon avvio di 2020 dell’Inter con il super successo prima sull’Empoli ed il pareggio ottenuto poi contro il Cagliari, la squadra interista rimane ferma in classifica con quattro punti di ritardo rispetto ai sardi momentaneamente al secondo posto.

Nella partita persa contro i blucerchiati, a sbloccare l’incontro è una punizione calciata sotto l’incrocio dei pali da D’Amico che non lascia scampo a Stankovic. La squadra di casa riesce a trovare pure il raddoppio nel corso della ripresa, dopo aver rischiato di subire il pareggio sulla traversa di Mulattieri. Sugli sviluppi di contropiede Rocha Lima è bravo ad insaccare sotto porta e mettere al sicuro il risultato. Sebbene i timidi sforzi dell’Inter, la partita si complica quanto al 76′ Pompetti rimedia il secondo giallo e finisce dritto negli spogliatoi.

Eppure, proprio in inferiorità numerica, esce fuori l’orgoglio della squadra di Madonna che accorcia le distanza con la rete dell’esordiente classe 2003 Casadei, al minuto 78. Purtroppo la rete del giovane nerazzurro non basta, la Sampdoria trionfa sull’Inter per 2-1.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!