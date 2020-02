Primavera – Juventus-Inter, Madonna: “Brutto primo tempo. Dobbiamo migliorare l’approccio alla gara”

Nel post partita della trasferta odierna a Torino, il tecnico della Primavera nerazzurra Armando Madonna si è espresso così ai microfoni di inter.it sulla prestazione della squadra: “Dopo un brutto primo tempo, abbiamo giocato una ripresa importante in cui siamo riusciti a pareggiare. Tuttavia dobbiamo migliorare l’approccio alla gara, in cui siamo mancati oggi e ad esempio anche a Firenze”. Sugli aspetti da salvare della giornata odierna: “Di positivo c’è sicuramente la reazione, che oggi però non è bastata per ottenere i tre punti. L’attenzione e la voglia del secondo tempo sono sicuramente aspetti positivi della partita”.

Sulla squadra e sull’età inferiore a quella della maggior parte delle squadre della categoria: “Tutti gli elementi della rosa danno il loro contributo, insieme alla Juventus abbiamo gli organici più giovani e stiamo costruendo qualcosa di importante per il futuro. C’è da fare esperienza anche attraverso queste partite, la Youth League in questo senso è una vetrina da sfruttare”. Sul futuro immediato: “Adesso guardiamo ai prossimi impegni per proseguire nel nostro percorso di crescita”.



