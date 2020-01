Primavera – Schirò: “Periodo sfortunato, dobbiamo ritrovare identità di gioco”

Dopo la brutta sconfitta rimediata in settimana per 2-1 nel recupero di campionato contro la Sampdoria, l’Inter Primavera di Armando Madonna commette un altro passo falso. Stavolta in casa tra le mura del Breda di Sesto San Giovanni, la formazione nerazzurra non riesce ad imporsi contro il Pescara, chiudendo una partita rocambolesca sul risultato di 2-2. Per i nerazzurri, sono andati a segno Mulattieri e Schirò.

Quest’ultimo, talentuoso centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV nel post-partita: “E’ un periodo sfortunato, veniamo spesso puniti alla prima occasione e con grandi gol. Serve ritrovare la compattezza per essere competitivi ad alti livelli. Oggi ci tenevamo a fare bene dopo la sconfitta di Genova, non siamo riusciti a trovare i tre punti ma torneremo in campo ancora più agguerriti contro la Fiorentina. Abbiamo una rosa molto giovane, però stiamo facendo un buon campionato. Dobbiamo ritrovare consapevolezza e identità di gioco”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!