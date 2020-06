Prime grane per Icardi al PSG? In Francia non si fidano affatto di Wanda Nara

Nemmeno oltralpe pare ci possa essere pace per Mauro Icardi. Pare infatti che i media francesi, in particolar modo Le10Sport.com, non vedano di buon occhio gli atteggiamenti del nuovo attaccante del PSG e della chiacchierata moglie-agente, Wanda Nara.

Il dubbio infatti, sarebbe quanto Leonardo, direttore sportivo del club parigino, possa effettivamente fidarsi della showgirl, spesso invischiata in contatti sottotraccia con altre società e che, si suppone, si fosse opposta strenuamente ad un trasferimento in Francia, preferendo la Juventus. La paura è che la scaltra compagna di Icardi possa giocare brutti scherzi al PSG, cercando di rimettere a breve sul mercato il calciatore, in cerca di lidi più vantaggiosi. Certo poi le dichiarazioni di facciata sono state numerose, tuttavia la guardia rimane alta, temendo qualche colpo basso che possa minare la stabilità di un rapporto sportivo ancora tutto da costruire.

Inoltre, a indispettire i media francesi, sarebbe anche una sorta di “mancanza di rispetto” della coppia che, da quando la trattativa tra i due club è andata in porto, non sono ancora tornati a Parigi, complice forse anche lo stop definitivo al campionato. Ma il sospetto lanciato da Le10Sport.com rimane: possibile che le tante proprietà acquistate da Icardi in Italia, nemmeno troppo lontane da Torino, siano gli ultimi disperati tentativi di mantenere un legame che gli permetta di tornare nel belpaese il prima possibile?

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!