GdS – Il primo anno di Conte all’Inter tra mercato, passione e voglia di scudetto

Era arrivato proprio il 28 maggio del 2019 in gran segreto Antonio Conte a Milano. Il tecnico nerazzurro sarebbe poi stato ufficializzato tre giorni più tardi, ma i primi contatti con l’ambiente nerazzurro erano già stati intrapresi. Ne sono successe di cose in questi primi 365 giorni, a partire proprio dai suoi primissimi passi mossi nell’ambiente interista. Ancor prima della partenza della stagione, Conte aveva già messo sotto torchio il suo staff, mettendo a punto tutti i dettagli per la preparazione estiva.

Da lì in avanti, come ricordato da La Gazzetta dello Sport, tanto mercato e lavoro di squadra con la dirigenza. Il pressing su Lukaku durato un’estate intera e sbarcato come nei migliori sogni del tecnico. Il pugno duro su Icardi, Perisic e Nainggolan, ma il rammarico per non aver preso un pupillo come Dzeko. Dal mercato si è poi passati al campo, ed è lì che l’allenatore ha fatto uscire il proprio meglio con le sei vittorie su sei in campionato che hanno conquistato anche il più scettico dei tifosi, stoppate solamente dal k.o. interno con la Juventus.

Non è mancata la vena polemica in certi momenti di Antonio Conte, come in occasione della sconfitta contro il Dortmund in cui mandò un chiaro messaggio alla società. Detto fatto, a gennaio il tecnico si è ritrovato un nuovo rinforzo di qualità a centrocampo come Christian Eriksen. Proprio l’inserimento tattico danese, che non è partito benissimo nella sua avventura nerazzurra, rappresenta la prossima sfida dell’allenatore, che nel frattempo – dopo due mesi di sedute online con il gruppo su zoom – è tornato al tanto amato lavoro sul campo, in attesa della ripartenza al campionato e di un nuovo anno in cui poter avvicinare l’obiettivo scudetto.

