Social – Primo compleanno nerazzurro per Eriksen: gli auguri dell’Inter per il danese

C’è un sentimento in più nel cuore degli innamorati nerazzurri nel giorno di San Valentino. Un amore calcistico che porta il nome di Christian Eriksen, la nuova stella dell’Inter che ha già conquistato gli occhi dei milioni di appassionati interisti. Nel giorno dedicato ai romantici, il centrocampista danese festeggia i suoi 28 anni, spegnendo per la prima volta le candeline con la maglia della Beneamata.

Nato a Middelfart, in Danimarca, il 14 febbraio del 1992, il nuovo talento nerazzurro sta pian piano trovando sempre più spazio tra le fila dell’Inter di Antonio Conte. Prima l’esordio in Coppa Italia contro il Cagliari, poi il debutto di Udine in Serie A. Una traversa centrata dalla distanza nella notte più calda, quella del derby, prima dello stralcio di match illuminante confezionato contro il Napoli, ancora in coppa. Il danese è pronto a trascinare la Beneamata verso i migliori traguardi auspicabili, con la consapevolezza di trovarsi solo all’inizio di un percorso che si preannuncia già ricco di sorrisi. E allora buon compleanno a Christian Eriksen, il primo festeggiato in nerazzurro, con la speranza di vivere sempre più momenti felici con addosso i colori dell’Inter.

Questo il post pubblicato dall’Inter su Twitter.

