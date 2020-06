Napoli-Inter, le probabili formazioni: Eriksen dietro la LuLa, Gattuso recupera Mertens in attacco

Dopo Juventus-Milan di ieri sera, alle ore 21 di oggi è in programma la seconda semifinale di ritorno di Coppa Italia. Le probabili formazioni di Napoli-Inter restituiscono dei padroni di casa privi di Kostas Manolas ma con un Dries Mertens recuperato in extremis, mentre degli ospiti che, finalmente, lanceranno Christian Eriksen da titolare nonché faro della squadra. Antonio Conte, infatti, dovrebbe abbandonare il suo 3-5-2 a vantaggio di un più consono 3-4-1-2 con il danese alle spalle di Lukaku e Lautaro, mentre Brozovic e Barella come scudieri alle sue spalle. Gennaro Gattuso, invece, opterà per un 4-3-3 col tridente Politano-Mertens-Insigne.

Coppa Italia, come ci arrivano le due squadre?

Dopo circa tre mesi di stop Napoli ed Inter arrivano all’importante appuntamento con qualche acciaccato, ma tutto sommato avendo a disposizione le rose quasi al completo. In casa partenopea pesa molto l’infortunio di Manolas, al quale si è aggiunto nelle ultime ore anche quello di Lobotka. In quella nerazzurra, invece, non ci saranno né Godin né Vecino, mentre D’Ambrosio, pur non essendo al meglio, dovrebbe andare almeno in panchina. De Vrij e Bastoni infine, gli altri acciaccati di inizio settimana, hanno recuperato e partiranno quindi entrambi titolari.

Napoli-Inter, le probabili formazioni

Ecco qui di seguito le probabili formazioni di Napoli-Inter.

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

