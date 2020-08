CdS – Il programma dell’Inter verso la finale: preparazione a Dusseldorf, poi la rifinitura a Colonia

Si avvicina l’ultima gara della stagione nerazzurra, nonché la più importante: venerdì alle 21 è in programma la finale di Europa League contro il Siviglia di Lopetegui, occasione chiave per tornare al successo dopo 9 anni dall’ultimo trofeo conquistato dai meneghini, la Coppa Italia 2011. Il Corriere dello Sport ha parlato del programma dell’Inter in vista della sfida.

Innanzitutto, nella giornata di ieri Antonio Conte ha concesso la mattinata libera alla squadra, che è tornata in campo nel pomeriggio, con una seduta defatigante per i titolari in semifinale ed intensa per gli altri. La preparazione continuerà nella giornata odierna sempre a Dusseldorf, con la rifinitura prevista per domani a Colonia; in serata, però, rientro a Dusseldorf e ritorno a Colonia nel giorno della finale.

Dopo la sfida con gli spagnoli, nella notte tra venerdì e sabato, è previsto il rientro in Italia della squadra, con conseguenti vacanze per i giocatori nerazzurri; queste ultime, però, saranno ridotte al minimo, vista la vicinanza con la nuova stagione.

