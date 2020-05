TS – La proposta del ct Mancini ad Oriali: “Resta con noi fino al Mondiale”

Sarebbe dovuta durare fino all’Europeo del 2020 l’avventura di Lele Oriali come team manager della Nazionale Italiana. L’ex calciatore, tornato anche all’Inter la scorsa estate su richiesta di Antonio Conte nel ruolo di first team technical manager, potrebbe invece prolungare questo suo doppio ruolo almeno fino al 2022. Considerato lo spostamento del torneo europeo all’estate 2021, il ct Roberto Mancini ha infatti chiesto ufficialmente ad Oriali di estendere la propria disponibilità fino al Mondiale in Qatar del 2022.

Il manager nerazzurro, prima di dare una risposta definitiva nonostante la proposta sia più che allettante, dovrà ovviamente discuterne innanzitutto con l’allenatore dell’Inter Antonio Conte, poi con l’ad nerazzurro Beppe Marotta e infine con il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. La tentazione di rispondere con un bel ‘sì’ è ovviamente tanta, per poter vivere ancora una volta un Mondiale sulla propria pelle anche se in un ruolo diverso dal quello vinto nel 1982. Come ribadito da Tuttosport, andrà però valutata attentamente la compatibilità a lungo termine del doppio ruolo tra club e nazionale.

